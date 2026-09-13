Un fuerte sismo sacudió a Mar del Plata y Miramar: ¿Hay alerta de tsunami?

Un sismo de 4.9 grados en la escala de Richter sacudió la tranquilidad de la Costa Atlántica bonaerense, aunque tuvo una repercusión moderada en las ciudades de Mar del Plata y Miramar.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento se produjo a las 08:15 horas de este jueves, tuvo su epicentro a 151 km al sur de Mar del Plata y 160 al sudeste de Necochea, a unos 9 kilómetros de profundidad sobre el Mar Argentino.

Al mismo tiempo, se informó que algunas personas en reposo –dada la hora en la que sucedió– reportaron haberlo percibido en la propia Mar del Plata y en Sierra de los Padres.

Vale decir en este contexto que no se han detectado réplicas y que tampoco se detectarían en las horas posteriores, por lo que el riesgo de sufrir un tsunami estaría descartado.

Datos similares aportó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (Global Seismic Monitor) desde donde se informó que el temblor alcanzó una magnitud de 4,6 grados en la escala de Richter (0.3 menos que lo difundido por el INPRES) y que se produjo a 21 kilómetros de profundidad (12 más).

El sitio especializado Volcano Discovery ubicó el epicentro frente a la costa bonaerense, pero a unos 211 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, también con una profundidad estimada de 21 kilómetros, y lo catalogó como un “sismo moderado”.

“La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte que un terremoto más profundo de magnitud similar”, destacaron.