Avanzan a buen ritmo las obras de infraestructura escolar en Olavarría

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, mantuvo un encuentro en La Plata con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de repasar el avance de las más de 30 obras que se encuentran en ejecución en establecimientos educativos del distrito y proyectar nuevas iniciativas para el año en curso.

De la reunión participaron también la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, y César Valicenti, integrante del Consejo General de Cultura y Educación.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron un balance del trabajo articulado que el Municipio viene desarrollando junto a las instituciones educativas de la comunidad, abordando especialmente el estado de las obras en marcha y los preparativos para el inicio del ciclo lectivo.

Asimismo, se analizaron distintos proyectos previstos para este año, con el objetivo de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y acompañar el desarrollo educativo en todo el distrito.