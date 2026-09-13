Desmienten que el Indio Solari haya tenido un ACV: “Chequeos de rigor”

Al calor de rumores sobre un presunto accidente cerebrovascular que habría sufrido Carlos ‘Indio’ Solari, desde el entorno más cercano del carismático cantante salieron a desmentir la especie.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV”, expuso la esposa del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A través de un posteo en las redes oficiales, recalcó que “la única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

“Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, completó, al aludir a un supuesto intento distratorio en el día del paro general.

Cabe recordar que el cantante, de 77 años, se encuentra alejado desde hace una década de los escenarios en vivo, tras habérsele diagnosticado la enfermedad de Parkinson. De todos modos, continúa en plena actividad artística con partipaciones virtuales en los shows de LFDAA y estrenos en plataformas.