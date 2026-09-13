Informaron 95 % de adhesión al paro en la Región Capital

La CGT Regional La Plata registró un “rechazo masivo” al tratamiento en Diputados del proyecto oficial de “modernización laboral”.

Mediante un relevamiento exhaustivo en distintos centros de trabajo, la central obrera constató “una adhesión del 95% de los trabajadores al paro nacional”.

“La contundente respuesta de los trabajadores de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, General Paz y Punta Indio refleja el enorme repudio social contra el proyecto del Gobierno. La mayoría está en contra de profundizar la precariedad, eliminar derechos y degradar la calidad de vida de quienes con su trabajo sostienen el país”, puntualizaron.

En igual tenor, dieron cuenta que “los centros fabriles, los comercios, el transporte y las calles vacías son la muestra más clara del rechazo a la ley en la región”.

“La adhesión es masiva y trasciende cualquier diferencia gremial o política: es el pueblo trabajador diciendo basta”, enfatizó la Regional La Plata.

Acto seguido, ratificaron su “vocación de diálogo para una verdadera modernización laboral, aquella que integre el capital humano con la tecnología, respete los derechos adquiridos y construya un proyecto de país con desarrollo personal, familiar y comunitario”.

“El rechazo absoluto al proyecto oficial en la región se inscribe en el plan de lucha nacional de la CGT. Si el Congreso aprueba la ley, adoptaremos todas las medidas necesarias para resistirla y frenarla: en la calle, en la justicia y en cada espacio donde podamos alzar la voz contra un proyecto que abre una profunda herida social”, aseguraron.

Por último, al estructura sindical mencionó que “mientras exista este proyecto, la respuesta será la misma: movilización permanente, defensa irrestricta de los derechos conquistados y construcción de la unidad más amplia para frenar este retroceso”.

