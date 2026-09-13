Vuelve a la cartelera un clásico de Tito Cossa

Regresa a la cartelera porteña Los compadritos, la obra de Roberto Tito Cossa dirigida por su hijo, Mariano Cossa. En su segunda temporada y con únicas cinco funciones, se presentará los domingos, a partir del 1 de marzo, a las 20 horas, en el Teatro Hasta Trilce (Maza 177). Las entradas se encuentran a la venta a través de Alternativa Teatral.

Con un humor ácido y grotesco, la obra sitúa la acción en un recreo de la ribera de Quilmes, donde la apacible vida de una familia de clase media se ve alterada por la llegada de dos náufragos alemanes sobrevivientes del acorazado Graf Spee.

El absurdo cruce entre ideologías extremas y mezquinos intereses personales convierte el espacio en un campo de batalla tan delirante como inquietante, poniendo en evidencia contradicciones sociales que resuenan con notable actualidad.

En un recreo de la ribera de Quilmes, la monótona vida de una familia de clase media se ve trastocada por la llegada de dos náufragos alemanes, sobrevivientes del acorazado nazi Graf Spee, hundido en el Río de la Plata durante la Segunda Guerra Mundial.

Un delirante nazi, empeñado en conquistar Sudamérica desde este rincón costero, choca con las ambiciones comerciales del dueño del recreo. Este improbable encuentro transforma el establecimiento en un grotesco campo de batalla donde se enfrentan ideologías extremas y mezquinos intereses personales.

Actúan en esta puesta Matías Alarcón, Samanta Clachcovsky, Déborah Fideleff, Jorge García Marino, Gustavo Rey, Alexei Samek y Juan Manuel Romero.

