Ed Pareta Cuarteto presenta en vivo su tercer álbum

Ed Pareta, trompetista y compositor, presenta en vivo su tercer disco, Pareta Hotel, las emociones que nos habitan.

Será el próximo viernes 27 de febrero a las 23 horas junto a su cuarteto en Borges (Borges 1975) con músicos invitados Sergio Burián (acordeón) y Gabriel Rivano (bandoneón). Las entradas ya pueden adquirirse vía Passline.

El cuarteto está integrado por Nacho Bianchi en bajo eléctrico, Lautaro Huerín en piano, Santiago Hernández en batería y el propio Ed Pareta en trompeta, flugelhorn y composición.

Pareta Hotel es un trabajo de jazz fusión que parte de ritmos folclóricos americanos para explorar composiciones originales y revisitar clásicos del género, con arreglos pensados especialmente para cuarteto.

La propuesta musical combina tradición y vanguardia, en un cruce estético que invita tanto a la contemplación como al movimiento.

“Este disco es muy importante para mí porque pude capitalizar la experiencia de los anteriores y, en lo compositivo, pude ampliar los timbres al incorporar sonidos de bandoneón y acordeón a la formación de cuarteto”, dice Pareta.

Y resalta que “los temas tienen que ver con las emociones que me habitan, o dicho de otra manera; un hotel con distintos cuartos y cada uno de ellos expresa deseos, alegrías, recuerdos”.

“El nombre del disco es un homenaje a un hotel que perteneció a mi abuelo a quien no conocí. El hotel funcionó en la localidad de El Triunfo (Lincoln, provincia de Buenos Aires). Una placa recuerda al hotel que, funcionó desde antes de la fundación del pueblo”, completa.

Con una trayectoria de más de 36 años, Pareta ha sido parte de formaciones como Satch Big Band, No Alineados , el ensamble de Alejandro Santos y la Big Band de Mariano Tito (h).

También colaboró como trompetista con figuras como Palito Ortega, Daniel Lezica, Alcides, Manuel Wirtz, María Marta Serra Lima y Martín Bossi, entre otros.

En los últimos años, ha centrado su actividad en la composición y desarrollo de un repertorio propio, donde confluyen el jazz, la música latinoamericana y la raíz folklórica argentina.

La presentación en Borges propone una nueva instancia de exploración en vivo de este universo sonoro, donde escritura e improvisación funcionan como partes de un mismo proceso creativo.