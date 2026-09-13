Ecocidio patagónico: nueva edición del festival solidario “Lago en el Cielo”

En marzo regresa Lago en el Cielo, el festival solidario que nació como respuesta a una herida que no cierra: la Patagonia argentina vuelve a ser castigada por el fuego.

El festival será este miércoles 18 de marzo en The Roxy Live de Palermo (originalmente estaba previsto para el C Art Media), con la participación de artistas, productores y trabajadores de la industria musical que, una vez más, se unen por una causa común con un objetivo concreto: enviar ayuda para aliviar el impacto que viven hoy las zonas afectadas por los incendios.

Entre los primeros nombres confirmados están Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, La Grecia, El Purre, Lisandro Skar, Mery y Pablo Granados y Fiesta Polenta. Además, habrá artistas sorpresa que se anunciarán en los próximos días.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline. Hay distintos valores de localidades y bonos solidarios para que cada persona pueda sumarse y colaborar según sus posibilidades.

“Lamentamos tener que realizar una segunda edición por el mismo motivo que originó la primera, pero justamente por eso la comunidad artística vuelve a organizarse: para transformar la urgencia en acción concreta”, puntualizaron.

Luego de una primera edición realizada en Groove, con una convocatoria masiva y un espíritu colectivo imparable —con un lineup que incluyó a Coti, Turf, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Las Ligas Menores , entre otros—, Lago en el Cielo 2026 crece y se expande.

El objetivo es claro: recaudar fondos para acompañar a personas, comunidades y animales afectados, y sostener el trabajo real de quienes están en el territorio.

Este año, lo recaudado será destinado a Fundación Planeta Vivo (@fundacion.planetavivo.arg), liderada por Fer Pieroni, y al Centro Cultural Antu Quillén (@ccantuquillen), organizaciones que trabajan de manera sostenida en las zonas afectadas.

Un festival que no debería existir, pero que existe porque hace falta. Lago en el Cielo es una forma de decir que, “cuando el abandono se vuelve paisaje, la cultura se organiza”.

En 2025, la primera edición se realizó el 28 de febrero en Groove y lo recaudado fue destinado a organizaciones que realizaron relevamientos, compra de alimentos, asistencia veterinaria y apoyo directo en el territorio.

La expectativa para 2026 es ampliar el alcance y multiplicar la ayuda. Y, sobre todo, que esta sea la última edición que haga falta.