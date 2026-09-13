Una joven condujo a 180 kilómetros por hora su automóvil por una avenida de la ciudad de Berisso y las imágenes rápidamente retrotrajeron al lamentable recuerdo de Felicitas Alvite, popularmente conocida como ‘La Toretto’ de La Plata, quien en una situación similar acabó arrollando y matando a Walter Armand, un motociclista que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino y cuyo juicio oral está a punto de comenzar.

En este caso no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, pero todo es gracias a la casualidad: es que la joven circuló a esa velocidad por la avenida Génova, en la que otros vehículos circulaban en la mano contraria, e incluso llegó a cruzar al menos un semáforo en rojo.

La filmación corresponde a una amiga de la conductora, quien no solo grabó el video y luego lo compartió en sus redes sociales –aunque después lo eliminó–, sino que además fue todo el trayecto arengándola para alanzar esa velocidad, los 180 kilómetros por hora, algo que finalmente lograron.

🚘 Otra ‘Toretto’, ahora en Berisso: Se filmó cortando semáforos a 180 km/h



😱 Un video muestra a una joven a esa velocidad por la ciudad lindera a La Plata.



🤳🏽 La camarógrafa es una amiga suya, quien además la arenga a alcanzar esa temeraria velocidad, mientras cruzan… pic.twitter.com/dwy3dUgsFY — ANDigital (@ANDigitalOK) February 19, 2026

“Llegamos a 180, dale, dale, va, va, va, va, va… ¡a 180 guacho!”, es lo que la irresponsable acompañante acota en el video, que ya circula de modo viral por las redes sociales del país.

Esta viralización refleja una inconsciencia que de milagro no acabó en tragedia y que seguramente será sancionada con dureza por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo gubernamental siempre atento a este tipo de imprudencias al volante.

Según trascendió el video sería del año 2024 ya que la propia joven que publicó y eliminó el video lo explicó en historias posteadas en sus redes: “Del ante año pasado es el video; el que pasa la data corte buchón que se informe bien piola”, dijo, con un extraño lenguaje.