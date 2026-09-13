Marzo caliente: nuevas fechas para La Vela y Nonpa en Buenos Aires

Después de un Konex colmado el pasado 5 de febrero con entradas agotadas, Nonpalidece anunció una nueva fecha en Ciudad Cultural Konex el próximo viernes 27 de marzo.

El show marcará el cierre perfecto del verano, una temporada que encontró a la banda recorriendo escenarios y encontrándose con su público en cada ciudad.

En el marco de esta gira, Nonpalidece se presentó en San Justo, El Festival Isoca, Monte Hermoso, Mar del Plata, Colón, Córdoba y muchos más, llevando este tour a distintos escenarios.

El último show, dejó en claro el gran momento que está atravesando la banda. Con una trayectoria que respalda su lugar como referente del reggae en español, Nonpalidce logra que cada encuentro tenga su identidad propia.

No se trata solo de repasar los grandes clásicos, sino de vivir una experiencia donde la música traspasa a la gente.

El 27 de marzo, el Konex volverá a convertirse en un punto de encuentro al aire libre pensado para disfrutar sin apuros, y reafirmar ese vínculo que la banda construyó a lo largo de los años con su gente.

La Vela en Flores

El anuncio del jueves 12 de marzo en el Teatro Flores tuvo una respuesta inmediata y las entradas se agotaron rápidamente.

Por eso, La Vela Puerca confirma una nueva fecha el viernes 13 de marzo. Además, ya habían anunciado shows el 5 de marzo en el Auditorio Sur y el 8 en el Auditorio Oeste.

Estos recitales forman parte de la gira barrial que la banda hará en marzo para volver a encontrarse cara a cara con su público, y que además, se integran al recorrido de presentaciones que el grupo viene realizando como parte de este importante trigésimo aniversario.

La Vela llega a esta nueva etapa después de dos noches con entradas agotadas en el Ciudad Cultural Konex, confirmando un presente sólido en el marco de la celebración por sus 30 años de trayectoria.

En cada show, la lista de temas recorre distintas etapas de su historia y vuelve a poner en primer plano la potencia de un proyecto que se mantiene vigente. La gira barrial refuerza esa conexión con el público y reafirma, arriba del escenario, el espíritu que los acompaña desde siempre: “festejar para sobrevivir”.