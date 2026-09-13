La sesión en la Cámara de Diputados para tratar la reforma laboral comenzó con polémica, después de que un grupo de gobernadores peronistas quedara en el ojo de la tormenta por haber facilitado el quórum que necesitaba La Libertad Avanza para iniciar el debate en el recinto.

Es que el oficialismo pudo habilitar el tratamiento de la ley de modernización laboral gracias a la presencia en sus bancas de legisladores que responden a los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Al hacer uso de la palabra, la diputada kirchnerista de Fuerza Patria, Vanesa Siley, plasmó su enojo: “A los que se sentaron a dar quórum, ¿cómo van a explicar la traición que están haciendo?”.

🤬 “Esos son los chorros”: Bronca con los gobernadores peronistas que dieron quórum para tratar la Reforma Laboral



🏛️ La diputada Vanesa Siley disparó contra los legisladores de Tucumán, Misiones, Catamarca y Salta que habilitaron el tratamiento del proyecto en Diputados.



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“Y no estoy hablando de ningún tucumano, salteño ni catamarqueño de La Libertad Avanza, porque eso es honestidad intelectual. Ustedes quieren castigar al trabajador”, arremetió, en clara alusión a la bancada oficialista.

Acto seguido, y cuando se refería al “mandato” de los legisladores peronistas, desde el bloque de LLA chicanearon con el grito “chorear”, y Siley respondió: “Los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los chorros, los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco, pero hoy es a la luz del día”, advirtió la diputada opositora, y sentenció: “Son las cajas delos gobernadores”.