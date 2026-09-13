Hallaron sin vida en prisión al hombre que asesinó a su hijo de 8 años

Este jueves se confirmó la muerte de Alejandro Ruffo, el hombre que estaba en la cárcel por haber asesinado a su hijo de 8 años en 2025.

Ruffo, de 52 años, fue hallado sin vida en la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Melchor Romero, La Plata, donde estaba detenido con prisión preventiva por el homicidio de su hijo Joaquín.

Fuentes policiales indicaron que el hallazgo se produjo durante una recorrida rutinaria de personal del penal en el pabellón 4.

Las primeras líneas de investigación arrojaron que el hombre se habría colgado con una sábana atada a la ventana de su celda y, pese al intento de sus compañeros de reanimarlo cuando tomaron conocimiento de lo ocurrido, falleció en el lugar.

La causa fue caratulada como suicidio y la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata ordenó la apertura de actuaciones, con peritos trabajando en la escena y el cuerpo trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El 5 de agosto de 2025, Ruffo asesinó a puñaladas a su hijo de apenas 8 años y luego intentó suicidarse. El atroz episodio ocurrió en su vivienda de Lomas de Zamora. La madre del menor relató en aquella oportunidad que el agresor padecía problemas de salud mental.