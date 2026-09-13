La Justicia citó a indagatoria a Chiqui Tapia y le prohíben salir del país

La Justicia citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero de la entidad Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la retención y el depósito de impuestos y aportes previsionales.

La medida fue impulsada por el juez penal económico Diego Amarante, quien hizo lugar al pedido formal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actuó como querellante en la causa.

Además de la indagatoria, el juez dispuso la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino mientras sigue la investigación.

La investigación apunta a presuntas irregularidades en el manejo de impuestos y aportes previsionales por parte de la AFA, en su carácter de agente de retención.

Según la denuncia, la AFA habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social. El monto estimado superaría los $ 19.000 millones, que no habrían sido depositados en tiempo y forma ante las arcas del Estado.

Así las cosas, Tapia debe presentarse a declarar el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará un día después junto al resto de los imputados.