La representante de Marí Marí es la nueva soberana del Carnaval del País

Este viernes 20 de febrero se llevó a cabo la Elección de la Reina del Carnaval del País donde Mary Ann Morrison recibió los atributos que hasta la fecha portó Felicita Fouce (Marí Marí).

Mary Ann Morrison representa a la comparsa Marí Marí del Club Central Entrerriano y tendrá la función de representar hasta el 2027 al mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, y el más elegido de cada verano.

El evento comenzó cerca de las 22 horas donde las cuatro candidatas desfilaron, en primer lugar, en traje de gala al ritmo de la música en vivo de las bandas de cada comparsa y, en segundo término, con el traje con el cual recorren los 500 metros de pasarela.

Entre medio de las pasadas de las reinas de cada comparsa, se pudo disfrutar de los shows de los portabandera y el increíble contrapunto de batucadas con sus pasistas quienes fueron fervientemente ovacionados por el público presente que colmó las tribunas.

El jurado

Emiliana De Cristófaro: diseñadora, realizadora de vestuario y gestora cultural recibida en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Produce y diseña vestuario en teatro, conciertos, videoclips, publicidad y cine desde hace más de 20 años. En su propio taller, realiza vestuario e investiga de

forma constante sobre técnica y materialidades.



Florencia Mur: música profesional dedicada al estudio de diversos géneros, técnicas e instrumentos de percusión. Es sesionista de músicos nacionales e internacionales, realizando shows y grabaciones para reconocidos artistas. Además, se desempeña como docente, dando talleres y seminarios en escuelas y de manera particular.

Adriana Barón: reina de carnaval, embajadora y actriz. Ha participado en diferentes figuras en carnavales de Gualeguay (Entre Ríos) y como actriz en televisión, teatro y publicidad. Se ha formado con reconocidos directores en actuación, vocalización, cine y expresión corporal.

¿Cómo sigue el Carnaval?

Restan las noches del sábado 21 y del 28 de febrero.

El orden de salida para este sábado es: Ará Yeví (Club Tiro Federal), continua Marí Marí (Club Central Entrerriano), sigue O’ Bahía (Club Pescadores) y cierra Papelitos (Club Juventud Unida).

Las entradas se venden hasta el cierre en boletería o también, las 24 horas, en www.allaccess.com.ar.



Luego, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval y el show, en vivo, de El Negro Tecla. Vale recordar quienes pueden disfrutar el show músical, son aquellas personas que, previamente, hayan presenciado el desfile del Carnaval del País.

