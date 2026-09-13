Colapinto se entusiasma con la nueva temporada de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto empieza a vivir la previa del campeonato 2026 de Fórmula 1 con expectativas renovadas luego de una pretemporada que dejó señales alentadoras dentro de la escudería Alpine F1 Team. Tras varias jornadas de pruebas en pista, el joven corredor compartió sus sensaciones y dejó en claro que el objetivo es seguir creciendo carrera a carrera.

A través de sus redes sociales, el bonaerense publicó imágenes de los ensayos realizados en Bahréin y reflejó el buen clima que atravesó durante los test. “Ya me sentí como local después de dos semanas de ‘caloret’ en Bahréin. Positivos últimos días de test, todavía mucho por mejorar… enfocados en Melbourne”, escribió, mostrando confianza de cara al inicio del calendario.

La preparación fue clave para sumar rodaje arriba del monoplaza Alpine A526, especialmente pensando en lo que será su primera temporada completa dentro de la categoría. En 2024 había participado en nueve Grandes Premios y durante 2025 amplió su presencia con 18 carreras, experiencias que ahora buscará capitalizar con mayor regularidad y competitividad.

Desde el equipo francés destacaron el volumen de vueltas completadas durante la pretemporada, un factor fundamental para ajustar detalles técnicos y fortalecer la adaptación del piloto al auto. El trabajo realizado permitió recopilar datos importantes y mejorar el rendimiento general antes del arranque oficial.

La temporada comenzará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park de Melbourne y marcará el primer gran desafío del año. Allí, Colapinto buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó la preparación y consolidarse definitivamente dentro de la elite del automovilismo mundial.