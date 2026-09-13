La Plata celebra el Año Nuevo Chino con shows, gastronomía y actividades gratuitas en Plaza Moreno

La ciudad de La Plata vive un fin de semana a puro color con los festejos por el Año Nuevo Chino, una propuesta cultural que reúne música, danzas, gastronomía y expresiones tradicionales en Plaza Moreno con entrada libre y gratuita. El evento convocó desde sus primeras actividades a vecinos y turistas interesados en conocer más sobre la cultura oriental.

La celebración marca la llegada del año 4724 dentro del calendario chino, representado en esta edición por el Caballo de Fuego, símbolo asociado a la energía, el movimiento y la transformación. A lo largo de las jornadas, el público puede recorrer distintos espacios pensados para difundir costumbres, arte y tradiciones milenarias.

El cronograma incluye presentaciones de danzas típicas, shows musicales, exhibiciones de artes marciales y espectáculos culturales que se desarrollan de manera continua sobre el escenario principal. Entre las propuestas aparecen exhibiciones de taichi, karate, taekwondo y judo, además de números artísticos vinculados al canto y la música tradicional china.

Uno de los grandes atractivos del evento es el paseo gastronómico y artesanal, con cerca de 200 puestos que ofrecen comidas tradicionales, productos regionales y objetos culturales. También se suman talleres abiertos al público, demostraciones de caligrafía y desfiles temáticos que permiten una experiencia interactiva para todas las edades.

Según la organización, las actividades continuarán durante todo el fin de semana con más de 50 presentaciones programadas.