Choque múltiple en la General Paz: siete autos involucrados y al menos doce personas asistidas

Un choque múltiple entre siete vehículos generó momentos de tensión y complicaciones en el tránsito sobre la Avenida General Paz, donde este sábado por la tarde se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15 a la altura del puente Zapiola, en sentido hacia el Riachuelo, cerca del Estadio Ciudad de Vicente López. Según informaron fuentes vinculadas a la concesionaria vial, la colisión se produjo en cadena cuando varios vehículos redujeron la velocidad, lo que derivó en impactos sucesivos.

Como consecuencia del accidente, doce personas resultaron afectadas y recibieron asistencia médica. Entre ellas, una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con traumatismo craneoencefálico, mientras que otra mujer fue derivada al Hospital Argerich con politraumatismos. Ambas se encontraban fuera de peligro, según indicaron fuentes sanitarias.

🚘 Un fuerte choque múltiple entre siete autos generó momentos de tensión este sábado por la tarde en la avenida General Paz y provocó un importante operativo de emergencia.



🛣️ El siniestro ocurrió a la altura del puente Zapiola, en sentido al Riachuelo, y dejó al menos 12… pic.twitter.com/FOncSg9AlY — ANDigital (@ANDigitalOK) February 22, 2026

Otras diez personas, incluida una adolescente de 15 años, fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado. El operativo contó con la intervención del SAME, que incluso desplegó un helicóptero sanitario para reforzar la asistencia, además de bomberos, personal de tránsito y efectivos policiales.

El choque obligó a cortar dos carriles lentos durante más de una hora, lo que provocó importantes demoras para quienes circulaban por una de las arterias clave que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. La circulación comenzó a normalizarse cerca de las 16.30, una vez finalizadas las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.

El episodio volvió a poner el foco en la seguidilla de accidentes registrados en los últimos meses sobre esta traza, donde la alta circulación y las frenadas bruscas suelen convertirse en un factor de riesgo frecuente.