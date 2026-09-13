Bullrich desvinculó la explosión en Gendarmería con “lo sucedido estos días”

La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se expresó sobre la explosión del paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y negó cualquier vínculo con la sesión que tuvo lugar esta semana para tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

“La información que tengo, y que hablé con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, es que no es algo ligado a lo que sucedió en estos días”, enfatizó la legisladora.

Asimismo, aclaró que la actual representante de la cartera de Seguridad será quién ofrezca las explicaciones formales sobre el episodio, aunque reafirmó que “no parece ligado a lo que sucedió en estos días”.

Finalmente, llevó tranquilidad al dar cuenta que “uno puede quedarse más tranquilo porque no han llegado a tanto” y desligó la explosión del paquete bomba con la conflictividad que se vivió estas semanas en las inmediaciones del Congreso.