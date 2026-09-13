La Provincia advierte por “un ahogo financiero inédito”

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, se refirió al impacto de las políticas nacionales en el principal distrito del país.

Desde la asunción del Gobierno nacional, la PBA lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria.



Atravesamos un ahogo financiero inédito👇🏻 pic.twitter.com/QYRWxOzbwv — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 21, 2026

“Desde la asunción del Gobierno nacional, la PBA lleva perdidos $ 22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”, puntualizó, para dar cuenta de “un ahogo financiero inédito”.

“Para dimensionar el impacto: la pérdida de $22,2 billones equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. En términos físicos, equivale a más de 15.000 kilómetros de rutas”, graficó.

Como afirmó @Kicillofok: el superávit nacional es deuda con las provincias.



Si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados -sin contar la menor recaudación- lo adeudado a PBA explica cerca del 50% del superávit primario acumulado desde 2024. pic.twitter.com/mQ6GjxV13Q — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 21, 2026

A través de un posteo en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda de la Provincia recalcó que “como afirmó Axel Kicillof: el superávit nacional es deuda con las provincias”.

“Si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados -sin contar la menor recaudación- lo adeudado a PBA explica cerca del 50 % del superávit primario acumulado desde 2024”, describió López.

Acto seguido, indicó que “mientras enfrentamos el retiro de la Nación de todas las funciones del Estado, los recursos de la PBA están históricamente deprimidos”.

“Educación, salud, seguridad y obra pública son abandonadas por el Gobierno nacional, y nos quita los fondos para financiarlos”, lamentó el titular de la cartera económica.

Este modelo es opuesto al federalismo, el crecimiento económico y el desarrollo social.



El Gobierno nacional debe desistir de la asfixia financiera sobre la PBA y cumplir inmediatamente todas sus obligaciones con las provincias argentinas. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 21, 2026

Por último, el ministro aseveró que “este modelo es opuesto al federalismo, el crecimiento económico y el desarrollo social”.

“El Gobierno nacional debe desistir de la asfixia financiera sobre la PBA y cumplir inmediatamente todas sus obligaciones con las provincias argentinas”, concluyó.