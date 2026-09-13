Derrotero del bidet: del lujo francés a un infaltable del baño argentino

Aunque su uso está extendido en varios países del mundo, en muchos otros es prácticamente inexistente. La presencia —o no— del bidet responde, en gran medida, a costumbres culturales y tradiciones.

Mientras que en países como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido el bidet es prácticamente desconocido y se reemplaza por otros hábitos de higiene, en Argentina su uso sigue vigente y arraigado, incluso en viviendas nuevas y proyectos de renovación.

Lo mismo sucede en Italia (donde se exige por ley su instalación en el hogar), Uruguay, España, Portugal, Brasil (según la región) y Japón (en versiones tecnológicas de inodoros con bidet incorporado).

Fue inventado en Francia alrededor de 1.710 y se le atribuye al ebanista Christophe Des Rosiers, quien lo diseñó inicialmente como un mueble independiente para la higiene íntima, era similar a una bañera pequeña baja y originalmente se ubicaba en los dormitorios y no en el baño como sucede en la actualidad.

El artefacto fue adoptado inicialmente por la nobleza francesa, incluido el entorno de la corte de Versalles, y con el tiempo se difundió a otros países de Europa.

En Argentina, el bidet se incorporó por la influencia europea, especialmente francesa e italiana, y se afianzó como parte del modelo de higiene y confort del hogar.

Con el tiempo dejó de ser un lujo para convertirse en un elemento habitual del baño, asociado a una idea de limpieza más completa y sostenido por costumbres culturales transmitidas de generación en generación.

Aunque nació en Francia hace más de tres siglos, el bidet encontró en Argentina un lugar propio. Y, como todo lo que se usa a diario, su correcto funcionamiento comienza con una instalación adecuada.

Por eso, los especialistas subrayan que a la hora de instalar un bidet, contar con un sistema de tuberías adecuado es clave para asegurar un funcionamiento eficiente y duradero.