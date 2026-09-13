La Plata: habló la joven golpeada brutalmente y denunció el terror que vive tras la agresión

Un violento episodio ocurrido en pleno centro de La Plata volvió a encender la preocupación por la seguridad nocturna luego de que una mujer de 33 años fuera brutalmente golpeada por un grupo de personas a la salida de un boliche. En las últimas horas, la víctima rompió el silencio y relató cómo vivió el ataque que la dejó inconsciente y con visibles lesiones en el rostro.

El hecho ocurrió este sábado minutos antes de las 7 de la mañana en la zona de avenida 7 y calle 49, cuando Araceli regresaba a su casa junto a su hermano tras una salida nocturna. Según reconstruyó, fueron abordados por varias personas y, en cuestión de segundos, comenzó la agresión. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos yendo a casa. Siento que me caigo y después no recuerdo más nada”, contó todavía conmocionada.

Efectivos policiales que patrullaban el área fueron alertados por una confrontación en la vía pública y, al llegar, encontraron a la mujer tendida en el suelo e inconsciente. De inmediato solicitaron asistencia médica y fue trasladada al Hospital Rossi, donde recuperó el conocimiento y le realizaron estudios para descartar lesiones internas. Si bien el diagnóstico indicó heridas leves, las secuelas físicas evidencian la violencia del ataque. “Me dejaron la cara desfigurada. Tengo mucho miedo”, expresó.

La secuencia quedó registrada por cámaras y teléfonos celulares, material que ahora forma parte de la investigación judicial. Según trascendió, en las imágenes se observa cómo varias personas rodean a la víctima y la golpean incluso cuando ya estaba en el piso. La mujer aseguró que no conoce a los agresores y que sospecha que pudo tratarse de un intento de robo. “Las cosas las teníamos. Creemos que intentaron robarnos y ahí empezaron los golpes”, explicó.

Tras el operativo policial fueron aprehendidas seis personas, dos mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 36 años, que quedaron imputadas por el delito de lesiones leves. La causa es investigada por la UFI N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó las primeras medidas para determinar responsabilidades.

El caso generó fuerte repercusión entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica, un sector con intensa actividad nocturna durante los fines de semana. Mientras avanza la investigación, la víctima intenta recuperarse física y emocionalmente de una agresión que, según afirmó, todavía le genera temor al salir a la calle.