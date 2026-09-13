Detectan un error viral en “En el barro 2” y las redes estallan con críticas y teorías sobre la serie

Un curioso error de continuidad en la serie En el barro 2 se volvió viral en redes sociales y desató un intenso debate entre fanáticos que analizaron al detalle una escena que, hasta ahora, había pasado inadvertida para muchos espectadores.

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTok compartió un video señalando un blooper puntual: en una escena ambientada dentro del penal, una reclusa aparece caminando con una botella de agua en la mano y, en el plano siguiente, sin cambios visibles en la acción, el objeto desaparece por completo. El detalle rápidamente se multiplicó en redes y abrió una discusión sobre la edición de la serie.

El clip acumuló miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios defendieron la producción y minimizaron el error, mientras que otros explicaron que se trata de un clásico fallo de continuidad, un aspecto técnico que suele estar supervisado por especialistas encargados de garantizar la coherencia entre tomas. “Es un error de continuidad, pasa cuando cambian de plano y algún elemento queda fuera de lugar”, señalaron varios internautas.

Con el tema instalado, los seguidores comenzaron a enumerar otros momentos que también les llamaron la atención en distintos capítulos. Entre ellos mencionaron escenas donde cambian detalles de vestuario o posiciones de personajes entre cortes, algo que alimentó aún más la conversación online alrededor de la ficción.

Más allá de los bloopers, la serie continúa posicionándose entre los contenidos más vistos de la plataforma Netflix. La nueva temporada profundiza el clima de tensión dentro del penal y sigue la historia de Gladys “La Borges”, quien regresa a un escenario dominado por nuevas alianzas y disputas de poder entre las internas.

El elenco reúne a figuras reconocidas como Eugenia Suárez, Verónica Llinás, Julieta Ortega e Inés Estévez, bajo la dirección general de Sebastián Ortega. Mientras la trama mantiene alto el interés del público, el reciente error viral demuestra que, en tiempos de redes sociales, ningún detalle pasa desapercibido para los espectadores más atentos.