El Gobierno conmemoró los 122 años de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida

El Gobierno nacional conmemoró este domingo el 122° aniversario de la presencia argentina ininterrumpida en la Antártida Argentina, una fecha considerada clave para la política científica y soberana del país. A través de las redes oficiales, destacaron el esfuerzo de quienes trabajan en condiciones extremas para sostener la actividad nacional en el continente blanco.

Desde la Casa Rosada señalaron que la Antártida representa un espacio de “sacrificio y vocación patriótica”, y remarcaron el rol de científicos, militares y exploradores que desarrollan tareas en uno de los ambientes más hostiles del planeta. “No es solo un territorio: es legado, identidad y compromiso con las generaciones futuras”, expresaron en el mensaje difundido por canales oficiales.

En paralelo, el presidente Javier Milei republicó en sus redes sociales una imagen de su visita a Tierra del Fuego, realizada durante 2024, publicación que fue compartida originalmente por un seguidor que destacó la importancia estratégica del territorio antártico para el país.

La Cancillería argentina también recordó la efeméride y subrayó que el 22 de febrero de 1904 se inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, en las Orcadas del Sur, considerado el inicio de la presencia pacífica y permanente más antigua en la Antártida. Actualmente, Argentina mantiene 13 bases y refugios científicos distribuidos en la región.

Desde el Gobierno remarcaron además el compromiso del país con los principios del Sistema del Tratado Antártico y el desarrollo de investigaciones científicas internacionales. En ese marco, destacaron la labor cotidiana del personal que permanece durante todo el año en el continente, sosteniendo la actividad científica y la presencia nacional en uno de los territorios más estratégicos del planeta.