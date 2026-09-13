Una influencer libertaria se volvió viral tras mostrar la compra de una netbook de $350 mil y estalló la polémica

Un video que parecía un contenido cotidiano terminó convirtiéndose en tendencia y abrió un inesperado debate en redes sociales. La influencer libertaria Marela Barreto quedó en el centro de la polémica luego de mostrar la compra de una netbook por $ 350.000 que, según muchos usuarios, recuerda a las computadoras entregadas durante el programa Conectar Igualdad .

El clip comenzó a viralizarse rápidamente en TikTok, donde la joven presentó su nueva adquisición: una computadora con carcasa rosa ploteada que llamó la atención tanto por su estética como por el destino que tendría. Durante el video explicó que la compró principalmente para mirar transmisiones en vivo y seguir el reality Gran Hermano, lo que generó una avalancha de comentarios.

#RedesSociales 💻 Una influencer libertaria se volvió viral tras comprar una netbook de $350 mil para ver Gran Hermano y estalló la polémica en redes.



Comparaciones con Conectar Igualdad, críticas y memes.



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En pocos minutos, usuarios comenzaron a debatir sobre la relación precio-calidad del equipo. Algunos señalaron que por ese monto podían adquirirse dispositivos con mejores prestaciones, mientras otros hicieron foco en la comparación política con las netbooks educativas distribuidas años atrás por el Estado. Memes, ironías y discusiones ideológicas inundaron los comentarios y ampliaron el alcance del video.

Ante las críticas, la creadora publicó un segundo video para demostrar que el equipo funcionaba correctamente. Allí mostró la computadora ya configurada reproduciendo la señal en vivo de Telefe, intentando cerrar la discusión sobre la utilidad de su compra.

Sin embargo, la polémica continuó. Mientras algunos defendieron su libertad de consumo, otros insistieron en que el gasto resultaba excesivo en el contexto económico actual. Entre apoyos, críticas y humor viral, el video sigue sumando reproducciones y mantiene abierto el debate en redes, donde tecnología, política y consumo volvieron a cruzarse en una misma conversación pública.