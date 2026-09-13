Influencer libertaria denunció una estafa inmobiliaria y mostró los chats: “Me siento una…”

La influencer libertaria Marilú volvió a quedar en el centro de la conversación digital luego de denunciar públicamente que fue víctima de una presunta estafa inmobiliaria. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió capturas de pantalla del intercambio que mantuvo con un supuesto propietario y relató cómo perdió el dinero tras realizar una transferencia.

Según explicó, el contacto con quien negociaba un alquiler eliminó todos los mensajes poco después de recibir el pago, lo que despertó sus sospechas. “Fui víctima de una estafa inmobiliaria y ahora me siento una…”, escribió la joven en su cuenta, acompañando el descargo con imágenes de la conversación.

El caso rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones. En las capturas difundidas se observa que, tras concretarse la transferencia, el interlocutor dejó de responder y borró el historial del chat, una modalidad frecuente en fraudes digitales vinculados a falsas ofertas de alquiler.

Además, la influencer mostró el intercambio que mantuvo con el soporte de Mercado Pago. Según detalló, desde la plataforma le informaron que no podían reintegrarle el dinero debido a que la operación fue realizada de manera voluntaria, lo que provocó nuevas críticas y debates entre usuarios sobre la seguridad en transacciones online.

El episodio generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios manifestaron apoyo y advirtieron sobre el crecimiento de las estafas virtuales, otros recordaron polémicas previas protagonizadas por la influencer y cuestionaron su exposición pública del caso.

Hasta el momento no trascendió si la joven presentará una denuncia formal ante la Justicia para intentar identificar al responsable de la cuenta que recibió el dinero. El hecho volvió a poner en agenda los riesgos de los alquileres pactados exclusivamente por internet y la importancia de verificar la identidad de quienes ofrecen propiedades en plataformas digitales.