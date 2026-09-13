Pringles presentó camiones chinos para recolección con una inversión de $ 500 M

En el marco de la presentación de cuatro nuevos camiones destinados al servicio de recolección urbana, el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, confirmó una inversión cercana a los 500 millones de pesos para la compra de las unidades —de origen chino, marca Foton— y analizó el escenario político nacional tras el avance de la reforma laboral en el Congreso.

La actividad se desarrolló junto a funcionarios municipales y representantes del Banco Provincia local, entidad que financió la adquisición mediante un crédito a tres años. Las unidades fueron adquiridas a través de una licitación pública en la que participaron tres empresas.

“Para nosotros es muy importante, porque vienen a garantizar el servicio de recolección de residuos, darle mejores condiciones a nuestro personal y dotar a la Municipalidad de equipamiento moderno y acorde a los tiempos”, expresó el jefe comunal, al recordar que cuando asumió encontró una flota “bastante envejecida” y que hoy se logró una renovación casi total.

Según explicó, los nuevos vehículos reemplazarán progresivamente a las unidades adquiridas en 2016, que serán reacondicionadas para reforzar otras áreas operativas como riego, reciclado y servicios urbanos.

El proceso de adaptación demandará aproximadamente un mes por camión debido al traspaso de las cajas compactadoras y ajustes técnicos en los chasis.

El financiamiento forma parte de un paquete mayor que supera los 800 millones de pesos y que también contempla la compra de equipamiento sanitario, entre ellos un mamógrafo, una ambulancia 4x4 y aparatología para el quirófano del hospital municipal.

Relación institucional con el gobernador

Durante el contacto con la prensa y en diálogo con ANDigital, Matzkin remarcó especialmente el vínculo de trabajo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, subrayando que la cooperación entre administraciones de distinto signo político fue clave para avanzar en gestiones y financiamiento.

“Yo trabajo bien con el gobernador desde que asumí como intendente. Tenemos diferencias ideológicas, pero eso no nos ha impedido poder llevar adelante una buena gestión. Lo importante es la comunidad y la provincia”, afirmó.

Crédito del Banco Provincia y aval político

El jefe comunal agradeció el acompañamiento institucional para concretar el préstamo y destacó que el municipio tiene capacidad económica para asumir financiamiento destinado a equipamiento estratégico.

“El municipio está en condiciones de tomar crédito. Sin esa herramienta no podríamos avanzar en este nivel de inversión”, señaló, al tiempo que valoró el respaldo político que permitió concretar la operación financiera.

Reforma laboral y clima político

En otro tramo de la entrevista, el mandatario comunal opinó sobre la reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso, a la que consideró “necesaria para los nuevos tiempos”.

“Toda la legislación que teníamos atrasaba décadas y claramente no dio su fruto porque gran parte de la masa laboral de Argentina está en negro. Cuando algo no funciona hay que cambiarlo y mejorarlo”, sostuvo, al tiempo que reconoció que la norma “seguramente va a ser perfectible”.

Matzkin vinculó la discusión con la necesidad de modernizar el mercado laboral argentino en línea con economías desarrolladas y cuestionó las protestas violentas registradas durante el tratamiento legislativo. “Una cosa es manifestarse pacíficamente y otra es ir a hacer daño o romper el sistema democrático. A los que tienen rasgos sediciosos les tiene que caer todo el peso de la ley”, enfatizó.

Asimismo, cuestionó a sectores de la oposición por no presentar alternativas concretas. “Cuando no hay proyectos alternativos es porque no hay ideas. Las mejores leyes salen de consensos y acuerdos, pero para eso tiene que haber voluntad”, concluyó.

