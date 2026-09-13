Abducido por Milei, Macri afirmó que “la riqueza no la genera el Estado”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente” y aseguró que la riqueza “la genera el sector privado o el emprendedor” y no el Estado.

Durante su intervención en La Fábrica del Podcast, el líder PRO afirmó que del kirchnerismo “no rescata nada” porque “no hicieron nada bien” e, incluso, “despilfarraron el mejor momento de la soja” con un “superávit ‘gemelo’ increíble” heredado del exministro de Economía Jorge Remes Lenicov.

💰 Abducido por Javier Milei, Mauricio Macri afirmó que “la riqueza no la genera el Estado”



🗣️ El expresidente consideró que las PyMEs deben “poner garra” y “reestructurarse”, y se definió como “un liberal que cree en la capacidad de la gente”.



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“Tenían todo para crecer. Detuvieron la exportación de gas y petróleo por regalarlo acá, junto con los servicios públicos. Fueron dos décadas perdidas para la Argentina, donde podríamos haber hecho una mejora para todo el mundo impresionante”, argumentó.

Acto seguido, indicó que el Estado “tiene que saber administrar” y que “el único” tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario “para darle una segunda al resto de la sociedad” y además otorgarle “seguridad al sistema” como el derecho a la propiedad, seguridad individual, salud, educación: “Claramente, si el sector privado no crece, no se puede”.

También, Macri se refirió a la actualidad económica del país y a la baja de inflación que se adjudica el Gobierno nacional y, a pesar de que “lamenta mucho la imprevisibilidad” en la Argentina, destacó que si “la estabilidad vino para quedarse, no abandonen”. E incluso, le sugirió a la sociedad que “se convoquen si hace falta”.

"Lamento mucho la imprevisibilidad argentina pero si la estabilidad vino para quedarse, no abandonen, convoquensé si hacen falta, el Presidente de Estados Unidos tuvo tres chapter eleven" 🗣️



Mauricio Macri y su mensaje para las Pymes que viven el impacto de la realidad del día a… pic.twitter.com/MaIUh2biv8 — La Fábrica del Podcast (@lafabricapodc) February 22, 2026

Por último, se refirió a las PyMEs y sostuvo que deben “poner garra” y “reestructurarse” y que, además, utilicen todas las herramientas posibles “para defender su capacidad de creación, de trabajo, su fuerza laboral”.

“Apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje definitivamente la regulación estúpida de los impuestos abusivos porque necesitamos tener una oportunidad de producir y construir cosas acá. Obviamente hay cosas que van a ser muy difíciles, habiendo tantas décadas de desventaja, pero seamos competitivos”, concluyó el exmandatario.