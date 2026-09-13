Advierten por el “paso en falso” de la reforma laboral

El economista Luis Secco consideró que si bien el proyecto de reforma laboral tiene aspectos positivos, su tratamiento político podría afectar la confianza.

“Yo creo que no es un mal proyecto, es un buen proyecto”, pero “lo que no me gusta es su génesis, yo creo que ha sido muy desprolijo el tratamiento, poco debatido”, sopesó.

En declaraciones a Canal E, indicó que “estas son leyes que son muy importantes y necesitan, a mi juicio, otro tipo de debate previo. Lamentablemente a mí me huele un poco a paso en falso esta reforma”.

Asimismo, adelantó que “hay muchos capítulos que van a ser judicializables. Uno dice, ‘bueno, tengo una reforma laboral’ y después uno mira en la práctica cuánto se aplica y se termina aplicando poco”.

Insisto! Qué pena que una buena ley se vote de esta manera. Lo de recién fue penoso. Se ha generalizado la idea en el oficialísimo y sus aliados que no importan las formas. Y que no se puede cambiar la argentina para bien con formas distintas a las que exhibieron los que la… — Luis Secco (@luissecco) February 20, 2026

“Me da la sensación de que tal como se aprobó no genera ese cambio de expectativas y ese es un problema; vos hablás con los empresarios y demás y te dicen, ‘bueno tenemos que ver, vamos a esperar’”, graficó.

Sobre el escenario macroeconómico, Secco reconoció dificultades para quebrar el piso inflacionario: “Evidentemente tiene condiciones macroeconómicas que hacen que sea más difícil perforar el umbral ese del 2 % hacia abajo”. Además, cuestionó la dinámica del programa oficial pues “esa estabilización en fases yo creo que está en la raíz de todo”.

Finalmente, indicó que el esquema extendido genera incertidumbre: “No es bueno seguir estirando las fases”.

“Estamos en el tercer año de un gobierno liberal como el de Javier Milei que ha hecho un montón de cosas muy positivas y sin embargo todavía tenemos cepo”, cerró.