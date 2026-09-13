Martín Savi, el argentino que triunfa en Got Talent España

Mientras brilla en el Got Talent España, y tras un año de consagración absoluta en los escenarios más prestigiosos de Europa, el joven tenor argentino Martín Savi anuncia su esperado regreso a Buenos Aires con el espectáculo “Martín Savi in Concert – una voz universal”.

Las funciones serán el viernes 20 y el sábado 21 de marzo de 2026 en el emblemático Teatro Avenida (Aveda de Mayo 1222) y las entradas ya se encuentran a la venta por Ticketek.

Una audición brillante que logra la aprobación de los cuatro jurados

Comenzó la undécima temporada de Got Talent España y esta es la brillante audición del argentino Martín Savi, quien logró la aprobación unánime del jurado conformado por el publicista y presentador de televisión Risto Mejide, la actriz Paula Echevarría, la presentadora Lorena Castell y el humorista e imitador Carlos Latre, pasanndo a la siguiente etapa.

Bajo el lema de “Una voz universal”, Savi propone una experiencia que trasciende los límites de la música lírica tradicional. El concepto del show es un viaje musical y emocional que busca conectar almas y culturas a través de una interpretación honesta y vibrante.

Con apenas 21 años, Martín ha consolidado un estilo que él define como “emoción sin filtros”, donde su rango vocal no busca el simple lucimiento técnico, sino la entrega total para conmover a públicos de todas las generaciones.

La carrera de Martín Savi ha sido meteórica y está marcada por momentos que parecen extraídos de una leyenda musical, ya que fue ganador del prestigioso Festival de San Remo Junior en 2019; a los 12 años fue invitado a subir al escenario por el mismísimo Julio Iglesias a cantar “Caruso” en el Luna Park y además tuvo el honor de cantar ante el Papa Francisco en la Capilla Sixtina, interpretando el “Ave María” a capela en un momento que dio la vuelta al mundo.

También su voz resonó en el Estadio Olímpico de Roma durante el Partido Mundial por la Paz, donde compartió escenario y canciones con Diego Maradona.

Este regreso al Teatro Avenida no es solo un concierto; es el reencuentro de una de las voces más prometedoras de la escena internacional con su público.

Savi, capaz de cantar en ocho idiomas diferentes, promete dos noches donde la música lírica, el pop lírico y los clásicos populares se fundirán en una puesta que promete ser épica y memorable junto a una orquesta sinfónica de 21 músicos de las mejores orquestas del país.