El Gobierno desdramatiza los despidos: “Hace 20 años que Fate tiene problemas”

El Gobierno se pronunció de forma tajante antes de la audiencia de mediación por el cierre de Fate, con los más de 900 despidos en la fábrica de neumáticos como telón de fondo.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, indicó que la empresa “está mal” desde hace muchos años, por lo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.

“Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que cerró, porque hace tiempo que Fate está mal”, enfatizó.

Asimismo, planteó que “hace tiempo que tiene un sindicato (SUTNA) que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que “detrás del cierre hubo complicidad con la vieja política”.

📌"ES SUGESTIVO EL CIERRE DE FATE UN DÍA ANTES DE LA SESIÓN EN EL CONGRESO"



💢 El jefe de Gabinete @madorni , en diálogo con@ignacioortelli en #EstaMañana, opinó sobre el fin de la Fábrica Argentina de Telas Engomadas.



🗣️ "Entendemos que hubo complicidad con la vieja… pic.twitter.com/d7YCUWiwbz — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 23, 2026

En igual tono que Bullrich, el titular de la mesa ministerial deslizó en declaraciones a Radio Rivadavia que la compañía tiene problemas hace 15 o 20 años.

“Una empresa que hace 15 o 20 años que tiene problemas, que los propios trabajadores te dicen que a pesar de las decenas de paros que le hicieron no pudieron doblegarlos, que un día antes de uno de los debates en el Congreso tome la decisión repentina de cerrar la empresa, bueno, es sugestivo, ¿no?”, remató.