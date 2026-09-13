Cayó banda de boqueteros en Lomas: un exgendarme entre los detenidos

Un operativo encabezado por la DDI Lomas de Zamora permitió desarticular una banda acusada de cometer un robo bajo la modalidad “boqueteros” en una relojería del centro comercial de Lomas.

Como resultado de una serie de allanamientos realizados en las últimas horas, fue detenido un exintegrante de Gendarmería Nacional y otras dos personas quedaron aprehendidas, además del secuestro de numerosos elementos vinculados al hecho.

La investigación se encuentra a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, conducida por el fiscal Ignacio Torregino, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Laura Ninni.

El hecho ocurrió el 25 de enero pasado, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando autores ignorados ingresaron al local “Lu Yap”, una relojería ubicada en la Galería Oliver, sobre la calle Meeks al 55.

El robo fue advertido por un empleado de seguridad, quien detectó la rotura de la vidriera y un boquete de aproximadamente 40 por 30 centímetros en la pared posterior del comercio, que conectaba con un terreno lindero. En el interior se constató el faltante de mercadería.

Tras la denuncia radicada por la propietaria, María Luisa Yap, de 71 años, personal de la SubDDI Lomas de Zamora llevó adelante tareas investigativas que incluyeron relevamiento de cámaras, análisis de comunicaciones y seguimiento de pistas, lo que permitió individualizar a los presuntos autores y establecer domicilios vinculados en las localidades de San Martín y Vicente López.

Este fin de semana se concretaron tres órdenes de allanamiento, con resultados positivos. Los efectivos secuestraron 19 relojes, tres teléfonos celulares, un arma de utilería, dos chalecos refractarios con insignias de Gendarmería Nacional, un vehículo Peugeot 207 blanco dominio PFA-436 —presuntamente utilizado en el ilícito—, guantes y prendas de vestir que habrían sido empleadas durante el robo.

Además, se incautaron herramientas varias, juegos de barbijos, un carnet de discapacidad y medicación de venta controlada sin la debida autorización.

En el procedimiento fue detenido Juan José Corrales, de 30 años, ex miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, y quedaron aprehendidos Nazareno Jesús Fernández, de 22, y Jesús Walter Fernández, de 58, quienes quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo agravado bajo la modalidad boquete.