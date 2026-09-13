Quintela avizora “un país totalmente destruido y entregado”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó cuestionamientos al rumbo económico, social e institucional del Gobierno nacional y advirtió que la Argentina atraviesa “un proceso de destrucción que pone en riesgo no solo derechos laborales sino la propia idea de país”.

“El ascenso social para ellos no existe. Creen que los únicos que pueden tener una calidad de vida diferente son ellos”, bramó el mandatario peronista en declaraciones a Radio 10.

Y contrastó: “Nosotros planteamos un país que puede dar oportunidades a todos los argentinos, con esfuerzo y compromiso, pero con resultados positivos para ellos y para su familia”.

Asimismo, evaluó que la administración libertaria no sólo avanza contra derechos históricos, sino que además destruye la expectativa social y “un pueblo sin esperanza es un pueblo que no tiene destino, que no tiene futuro”.

👉 #MañanaSylvestre | 🎙🗣️ "Debemos hacer una convocatoria masiva de paro y movilización", Ricardo Quintela a @Gatosylvestre 📲 https://t.co/ir13n1z8sN — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) February 23, 2026

“La sociedad no tiene una referencia clara que la convoque. La CGT y los gobernadores tenemos que ponernos al frente de una convocatoria masiva”, acotó al aludir al avance de la reforma laboral.

Así las cosas, sugirió “paro e inmovilización hasta que se modifique o se elimine esta ley”.

Por otra parte, manifestó que “la justicia de hoy es intolerable. Son jueces puestos por ellos, que fallan en función de sus propios intereses y no de los intereses del conjunto de los argentinos”.

Y recordó la era macrista: “Así como vinieron más de 50 mil millones de dólares, así se fueron: a los bolsillos de sus amigos y de ellos mismos”.

“Después no tienen consecuencias, y la sociedad pide rendición de cuentas solo a los nuestros”, lamentó Quintela.

Finalmente, reconoció el impacto negativo que tuvo el acompañamiento de algunos legisladores peronistas a la reforma laboral: “Mucho dolor, mucha impotencia”.

“El peronismo es un movimiento nacional, no una confederación de provincias. No se puede salvar una provincia en un país que no se desarrolla. Este Gobierno no puede llegar así al 10 de diciembre de 2027. Si llega, va a dejar un país totalmente destruido y entregado”, remató.

