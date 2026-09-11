Andrés Calamaro anunció una nueva gira nacional “Como Cantor”

Andrés Calamaro anunció una nueva gira bajo el nombre Como Cantor. Con un repertorio centrado en los grandes éxitos que marcaron su carrera y canciones que forman parte del cancionero popular argentino, el artista presenta un show contundente, acompañado por una banda en vivo de gran potencia y solidez sonora.

En Buenos Aires, El Salmón se presentará el martes 26 de mayo el Movistar Arena en una noche pensada para celebrar sus clásicos y reencontrarse con su público a través de las canciones que definieron generaciones.

Las entradas podrán adquirirse con preventa Banco Macro desde el martes 24 de febrero a las 16 horas (con seis cuotas sin interés) y la venta general arranca el miércoles 25, a las 16 horas con todos los medios de pago, siempre a través de www.movistararena.com.ar.

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas, fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Y ahora presenta Como Cantor, una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años.

La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. Con una potente banda en vivo, Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Así, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira.