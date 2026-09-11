Una pelea acabó con un muerto, tres heridos y un policía detenido en Lanús

Una violenta pelea ocurrió en las últimas horas en Lanús y dejó como saldo a un hombre muerto, tres heridos de gravedad y cuatro personas aprehendidas, entre quienes se halla un efectivo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que se encontraba franco de servicio y estaba vestido de civil.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un automóvil Volkswagen Gol con tres sujetos cometiendo un ilícito en la zona de las calles Obón y Lucero, del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, por lo que personal del Comando de Patrullas Lanús se dirigió al lugar y, al arribar a la intersección de avenida Remedios de Escalada y Obón –a la altura de la estación de servicio Lider Oil–, encontró a varios hombres en medio de un enfrentamiento.

En esa confrontación, los efectivos lograron aprehender a un joven de 26 años, identificado con las iniciales ZGO, quien presentaba golpes y estaba agrediendo a otro hombre, al tiempo que ED, de 30, tenía en sus manos un cuchillo tipo navaja y presentaba heridas de arma blanca en el tórax y en el brazo izquierdo, con riesgo de vida.

En el lugar se constató además que otros dos hombres habían resultado heridos: ZDM, de 28 años, con una lesión en el cuello y dos en el torso, también en estado crítico; y AF, de 30, quien además ostenta el cargo de sargento de la UPPL Lanús, quien se encontraba franco de servicio y de civil, y tenía una herida cortante en el muslo derecho, aunque sin riesgo de vida.

A pocos metros, los uniformados hallaron sin vida a JFS, de 38 años, quien presentaba una herida de arma blanca en el cuello y el personal médico confirmó su fallecimiento en el lugar.

Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Evita”, donde permanecen internados bajo custodia policial en los casos correspondientes. La escena fue preservada para las tareas periciales, y se incautó un cuchillo, una motocicleta y un automóvil Chevrolet Agile presuntamente vinculados al episodio.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien dispuso la aprehensión de uno de los involucrados por homicidio, mientras que los otros tres –incluido el efectivo policial– quedaron imputados por “tentativa de homicidio”.

Asimismo, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, que ordenó la desafectación preventiva del sargento, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del sangriento enfrentamiento.