Luis Juez se sumó al bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Al calor de los movimientos políticos en la antesala de la Asamblea Legislativa, el oficialismo engrosa su bancada de senadores en el Congreso.

Este lunes, se confirmó el arribo de Luis Juez al bloque de La Libertad Avanza.

La confirmación del pase corrió por cuenta de la jefa de bancada Patricia Bullrich.

“¡Bienvenido, Luis Juez, oficialmente al Bloque de La Libertad Avanza!”, publicó Bullrich en redes sociales.

Y subrayó: “Nos alegra mucho que te sumes a este equipo que trabaja todos los días para impulsar las reformas y los cambios que la Argentina necesita”.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Juez había abandonado el PRO para armar un monobloque.

Ahora, La Libertad Avanza tendrá un bloque de 21 legisladores, por lo que habrá paridad con el bloque Justicialista.

El discurso del presidente Javier Milei en el Congreso será el domingo 1 de marzo a las 21, pero antes se vivirán jornadas frenéticas en la Cámara alta.

El jueves se votará la Ley Penal Juvenil; un día después el oficialismo buscará sancionar la reforma laboral.