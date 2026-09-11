La Legislatura vuelve al ruedo y se prepara para recibir a Kicillof

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires retomará su actividad este martes con una sesión extraordinaria convocada a las 12 horas.

Será la primera vez en el año que los legisladores bajen al recinto, luego de la última sesión realizada a mediados de diciembre.

Uno de los puntos centrales del debate girará en torno a las comisiones permanentes y las respectivas conformaciones.

Durante las últimas horas trascendió que la Cámara baja podría avanzar con la fusión de distintas comisiones, a la vez que crearía una comisión especializada en ludopatía.

La jornada de este martes abrirá la pugna que continuará durante los próximos días por el reparto y los nombres de cada espacio para presidir aquellas comisiones clave: Presupuesto e Impuestos, Asuntos Contitucionales y Legislación General.

Por su parte, el Senado deberá avanzar en tal sentido y, a la espera de la sesión prevista para el jueves, resolver una de las vicepresidencias vacantes, como así también la conducción de la bancada oficialista.

De esta manera, el parlamento bonaerense dará sus primeros pasos a la espera de la presencia del gobernador Axel Kicillof el lunes 2 de marzo para inaugurar la Asamblea Legislativa.

No será una jornada más para Kicillof, ya que el mismo día comienza el ciclo lectivo, pero hasta el momento sigue vigente el paro lanzado los gremios docentes, disconformes con la propuesta salarial de la Provincia.