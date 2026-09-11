Tras un decepcionante segundo ciclo, Gallardo se va de River

El director técnico del Club Atlético River Plate, Marcelo Gallardo, anunció que el del jueves ante Banfield será el último partido que dirija al Millonario.

A través de un video difundido por todos los medios oficiales de la institución, se ve al “Muñeco” en el River Camp, hablándole a la cámara en una única toma y en soledad.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado”, expuso el todavía entrenador riverplatense.

En igual tenor, resaltó: “Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva, y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos”.

“Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, modelo en toda la región, próximamente se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo para todos”, cerró antes de tocarse el corazón y retirarse del foco de la cámara.

Con alrededor de 80 millones de dólares gastados en refuerzos, desde el 10 de agosto de 2024 hasta la derrota de este domingo 23 de febrero ante Vélez, Gallardo comandó al plantel en 85 partidos oficiales, de los cuales ganó 35, empató 32 y perdió 18, con una efectividad del 53,72 % y un porcentaje de victorias del 41,18 por ciento.