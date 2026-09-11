El PJ apuntó contra los legisladores peronistas que expresan “otros intereses”

El Partido Justicialista nacional volvió a rechazar el proyecto de reforma laboral, al considerar que es un “retroceso” para los trabajadores, que “recorta derechos históricos”, al tiempo que arremetió contra los legisladores de la fuerza que acompañaron la normativa libertaria, “contra la doctrina” del peronismo.

“La aprobación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional abre una nueva etapa de precarización y transferencia de riqueza: el pueblo trabajador perderá salario, tiempo y en consecuencia salud física y salud mental”, disparó el partido comandado por Cristina Fernández de Kirchner.

En igual tenor, sostuvo que “la historia del país ya mostró hacia dónde conduce este camino”, pues “sin un modelo económico que apueste por la industria, la producción y el empleo, no existe ley capaz de crear trabajo digno”.

AL PUEBLO TRABAJADOR



Comunicado del Partido Justicialista pic.twitter.com/0VJWhTSipv — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 23, 2026

“No es modernización. No es actualización. Es retroceso”, apuntó el PJ a través de un comunicado y puso de relieve que “detrás del discurso de la ‘libertad’ y la ‘modernidad’ se esconde un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja”.

Luego apuntó a los legisladores que llegaron al Congreso tras integrar las listas de Fuerza Patria y de Unión por la Patria: “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo”, contrapuso y advirtió que “un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses”.

En otro tramo del texto, dieron cuenta que “hoy vemos que los resultados económicos y sociales de este gobierno representan un fracaso: 290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos de noviembre desde 2023 a noviembre 2025. 21938 empleadores menos desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025. La informalidad laboral pasó de 41,4 % en el cuarto trimestre de 2023 a 43,3 % en el tercer trimestre de 2025”.

“Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral. Argentina no necesita menos derechos. Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria; que garantice los mismos puntos de partida para que cada persona pueda soñar y construir ese sueño con dedicación, trabajo y voluntad”, enfatizaron.

Finalmente, aseveraron que “el peronismo tiene una propuesta de modernización clara. Salario Mínimo acorde a la Canasta Básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y comité mixto de seguridad e higiene”.

