Otro aumento en los peajes de los Corredores Viales Nacionales

Vialidad Nacional confirmó otro aumento de tarifas para los tramos I al X operados por la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. el cual entrará en vigencia desde el primer minuto de este jueves 26.

Las nuevas tarifas alcanzan a las estaciones de peaje emplazadas en los tramos del I al X de Corredores Viales S.A., entre los cuales se encuentra la autopista Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Los nuevos valores están especificados en la Resolución 248/2026, para los corredores viales, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

A la hora de argumentar el nuevo tarifazo, desde el Gobierno dieron cuenta que “el incremento se da luego del desarrollo de las instancias de participación”, lapso dentro del cual “los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y/o efectuar presentaciones formales”.

Finalmente, Vialidad Nacional volvió a alentar el uso del sistema TelePASE “que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”.

