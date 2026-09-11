Luego del éxito y el récord de ventas durante la temporada 2025, este sábado 28 de febrero, a las 20 horas, vuelve La Revista del Cervantes, con libro original de Alfredo Allende, Sebastián Borensztein, Juan Francisco Dasso, Marcela Guerty y Juanse Rausch.

La dirección musical es de Fernando Albinarrate; dirección coreográfica de Andrea Servera y dirección general y puesta en escena de Pablo Maritano, con presentaciones en la sala María Guerrero de la emblemática sala de calle Libertad 815.

El elenco (por orden de aparición): Monina Bonelli, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, Sebastián Suñé, Mónica Antonópulos, María Rojí, Javier Marra, Fabián Minelli, Iride Mockert, Fran Andrade, Nacho Pérez Cortés, Romina Groppo, Jessica Abouchain, Pablo Fusco, Julia Montiliengo, Pedro Velázquez.

Además, el espectáculo cuenta con la participación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y de la Orquesta del Cervantes.

Ya falta poquito para el regreso de #LaRevistaDelCervantes



Desde el 28 de febrero, de jueves a domingo a las 20 h.



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“Nuestro teatro nacional se lo debía. Revisitar la revista, espectáculo popular que dio a nuestra escena grandes artistas pero al que se mira por encima del hombro, es rescatar nuestro patrimonio teatral”, enfatiza el director del TNC, Gonzalo Demaría.

“Para decirlo rápido y simple: la revista es la contribución más importante del teatro argentino a la cultura pop. Esta afirmación puede escandalizar porque lucha contra prejuicios de un siglo y medio, cuando nacía el llamado ‘género chico’”, anexó.

Luego reseñó que “muchas veces se anunció la muerte de la revista. Sin dudas, aquella que hizo glorioso al género ya no existe. Pero revisar su legado y ponerlo en valor es reconocer su importancia histórica y asumir nuestra cultura”.

“La Revista del Cervantes es un espectáculo que celebra el esplendor de los años locos en Argentina y recrea un mito. El trabajo de curaduría involucró una investigación archivística y el rescate de partituras originales que la orquesta volverá a hacer sonar después de un siglo. De alguna manera, también el vestuario fue realizado durante los últimos cien años, dado que recuperamos para esta puesta piezas históricas de nuestros depósitos”, acota el dramaturgo y novelista.

Y sentencia: “La escalera obligada, los cómicos, las vedettes, las plumas y cinco autores nacionales contemporáneos honran la sala María Guerrero. Como la honran nuestros talleres, que materializaron un sueño”.

La Revista del Cervantes tiene colaboración artística de Carolina Basaldúa, diseño de iluminación de Verónica Alcoba, diseño de escenografía de Andrea Mercado, diseño de vestuario de María Emilia Tambutti, coreografía de Andrea Servera, coreografía de tap de Florencia del Rivero, diseño audiovisual de Juan Selva, diseño de sonido de Ariel Gato y Camilo Zentner, arreglos musicales de Fernando Albinarrate y Gerardo Delgado, arreglos vocales de Fernando Albinarrate, orquestación y transcripción de partituras, pianista de ensayos y grabación de Gerardo Delgado, transcripción de partituras de Bárbara Gargiulo.

La obra se presentará de jueves a domingo a las 20 horas, hasta el 31 de mayo, con entradas disponibles desde $ 20.000 a través de Alternativa Teatral y en la boletería de la sala.

