Soja, carne y yerba: producciones tradicionales en baja

Durante diciembre la actividad económica general mostró escasas variaciones respecto del mes previo, en un contexto que continúa condicionado por tasas de interés elevadas y un consumo que aún no consolida una recuperación sostenida.

De esta manera, 2025 habría cerrado con un crecimiento estimado del 4,2 %, explicado principalmente por el mejor desempeño registrado durante el primer semestre del año, mientras que la segunda mitad mostró una dinámica más heterogénea.

Así las cosas, el monitor de actividad elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dio cuenta que de las 19 variables de actividad económica agropecuaria y agroindustrial relevadas, ocho registraron variaciones interanuales negativas, una menos que en noviembre.

Entre los sectores que permanecen en terreno contractivo se destacan la producción de soja, carne bovina y yerba mate, junto con la molienda de trigo, la producción de biodiesel, aceites, la maquinaria agrícola y las ventas de frutas y verduras.

En varios de estos rubros la tendencia negativa se ha extendido durante los últimos meses, reflejando un escenario aún desafiante para ciertos segmentos productivos e industriales.

Por el contrario, 11 sectores se ubicaron en terreno positivo y, en su mayoría, acumulan al menos dos meses consecutivos con variaciones interanuales favorables. Se destacan la producción de maíz y especialmente de trigo, impulsada por una campaña 2025/26 récord, así como la leche, la carne porcina y el bioetanol.

También las exportaciones agroindustriales consolidaron un desempeño sólido hacia el cierre del año, mientras que el despacho de vino y la producción industrial de alimentos y bebidas lograron revertir la dinámica negativa previa.

Finalmente, la importación de fertilizantes (+190 %) continúa siendo el indicador de mayor expansión interanual, ampliando la brecha respecto del resto de las variables.

Este comportamiento no solo responde a una base de comparación baja, sino también a una recomposición de insumos asociada a mejores expectativas productivas y mayor apertura comercial, dinámica que por estacionalidad podría sostenerse en los próximos meses.

ACTIVIDAD PRIMARIA

Granos: La siembra de soja ha finalizado a nivel nacional, pero el ciclo productivo enfrenta un escenario de alerta debido a una caída en la condición hídrica y del cultivo. Actualmente, más del 40 % de la soja de primera se encuentra en la etapa crítica de definición de rendimiento bajo condiciones de humedad limitantes, especialmente en el Centro-Este de Entre Ríos y el sur de Córdoba.

La situación es más severa para la soja de segunda, donde el déficit hídrico ya ha provocado aborto de flores y pérdida de plantas en casos extremos. Consecuentemente, si bien la proyección de diciembre se sostuvo en 48,5 MTn, es altamente probable que el próximo reporte refleje un ajuste a la baja, en línea con las estimaciones de las bolsas.

El maíz comercial ha completado prácticamente su etapa de implantación, alcanzando el 99 % del área proyectada. Mientras que en el norte de Santa Fe y Entre Ríos ya comenzó la cosecha de lotes tempranos con rindes de entre 60 y 70 qq/Ha, el escenario general ha sufrido un revés productivo. La falta de humedad en períodos críticos, particularmente en el sur de Córdoba, ha derivado en mermas de rendimiento y en la reconversión de lotes hacia el picado para forraje. Al igual que en soja, es probable que en el próximo informe veamos un fuerte recorte de proyecciones.

La cosecha de trigo 2025/26 concluyó con éxito, alcanzando una producción de 27,8 MTn. Este volumen representa un salto productivo excepcional, superando en más de 9 millones de toneladas el ciclo anterior (18 MTn). Gracias a un rinde promedio de 43 qq/Ha, los resultados finales se ubicaron muy por encima de las proyecciones iniciales, consolidando una mejora del 54 % frente a la campaña pasada.

Yerba mate: Durante el mes de diciembre de 2025 el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino alcanzó los 19.894.807 kilogramos. Sumado a los meses anteriores las salidas con destino al mercado interno totalizan 266.788.512 kilogramos para el período enero-diciembre de 2025, esto es un 3% superior al año 2024. Aunque, reflejando la debilidad productiva del último periodo, la media móvil de 12 meses continúa mostrando una marcada erosión, registrando su tercer mes consecutivo de bajas superiores a los dos dígitos.

Leche: Durante diciembre, la producción alcanzó los 1.045 millones de litros, encadenando así un semestre consecutivo por encima de la barrera de los mil millones. Si bien se registró un retroceso intermensual del 5% respecto a noviembre, la comparación interanual se mantiene en terreno positivo con un crecimiento del 5%. Esta tendencia ratifica la dinámica de expansión que el sector sostiene de manera ininterrumpida desde noviembre de 2024.

ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

Carne bovina: En diciembre, la producción de carne vacuna alcanzó las 260 mil toneladas, con una mejora mensual de 15 mil toneladas, aunque aún se ubica 21 mil por debajo de diciembre de 2024.

Carne porcina: Durante diciembre, la producción de carne porcina alcanzó las 76,9 mil toneladas, con un aumento interanual de 8 mil toneladas. En el acumulado de 2025, la producción fue de 811 mil toneladas, un 3,2 % superior al año previo.

Carne aviar: El sector avícola muestra signos de consolidación con una dinámica de producción estable y una variación interanual neutra en el último bimestre. Con un total de 202.000 toneladas producidas en diciembre (+8 % mensual), la actividad se equiparó a los registros del mismo mes del año anterior. Con estas cifras, la producción total de 2025 finalizó con una leve mejora del 1,4% respecto al ciclo anterior.

Vino: Las ventas de vino en el mercado interno durante el mes de diciembre 2025 alcanzaron un volumen de 644.104 hl, observándose un aumento de +9,2 % respecto a igual mes del año anterior. Por su parte, la venta mensual de vino al exterior presentó una caída interanual de 2 % en diciembre, mientras que el acumulado de 2025 registro una caída del 6,8 % frente al año previo.

Molienda de trigo: En el mes de noviembre, último dato disponible, se observó un descenso en la molienda del -11 % respecto del mismo mes del año anterior, aunque en la previa del inicio de la cosecha, que da inicio a los periodos de mayor nivel de molienda. Para los meses subsiguientes se espera una recuperación importante de este indicador como consecuencia de un buen nivel de oferte de trigo, luego de la cosecha récord.

Aceites: La producción de aceites destinada al consumo interno alcanzó las 102.136 toneladas, mientras que 580.927 toneladas fueron destinadas a exportación. La mayor concentración de la producción de aceites en el mes en cuestión se observa en la provincia de Santa Fe (77,22 %).

Biocombustibles: En diciembre la producción de bioetanol se ubicó en 97.879 m³, con una caída mensual del 15 % y una variación interanual del 0 por ciento. De esta manera, el sector mostró una corrección significativa respecto de noviembre y cerró el año con un nivel de actividad similar al de diciembre de 2024, evidenciando cierta volatilidad en el tramo final y una desaceleración tras los picos registrados a mediados de año. La producción de biodiesel se ubicó en 74.936,52 m³, con una recuperación mensual del 15%, aunque aún con una caída interanual del 11%. El dato refleja un rebote tras las contracciones de los meses previos, pero el sector finaliza el año con un nivel de actividad inferior al de igual mes de 2024 y lejos de los máximos observados a mitad de año.

Alimentos y Bebidas: El índice de producción industrial de alimentos y bebidas se ubicó en 143,58 puntos, con una suba mensual del 3 % y una variación interanual del 1%. El indicador muestra una recuperación en el margen tras la fuerte caída de noviembre y cierra el año con un nivel de actividad levemente superior al de diciembre de 2024, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados durante el período.

Maquinaria agrícola: La producción industrial de maquinaria agrícola profundizó su deterioro al ubicarse en 205,35 puntos índice, el registro más bajo desde enero de 2025, con una contracción mensual del 13 % y una caída interanual del 23 %. La dinámica reciente confirma la pérdida de impulso: en los últimos cinco meses, tres exhibieron variaciones mensuales negativas, consolidando un sendero descendente tras los picos alcanzados meses atrás.

ACTIVIDAD COMERCIAL

Venta de Supermercados: En noviembre, último mes con datos oficiales, las ventas en supermercados mantuvieron la dinámica observada desde junio. El rubro carnes y lácteos registró una variación interanual positiva del 2 %, acumulando once meses consecutivos en terreno favorable, aunque con una leve corrección mensual del 4 %. En contraste, frutas y verduras continúa mostrando debilidad relativa: si bien presentó una mejoramensual del 2 %, la variación interanual se ubicó en -5 %, prolongando la secuencia de caídas iniciada a mediados de año y evidenciando un desempeño más rezagado frente al resto de los alimentos.

Es importante señalar que estos resultados surgen de la encuesta de supermercados del INDEC, la cual no releva la operatoria de comercios minoristas, almacenes o minimercados. En consecuencia, eventuales cambios en los patrones de consumo podrían no reflejarse plenamente en la serie analizada.

Exportaciones agroindustriales: Las exportaciones agroindustriales cerraron 2025 con un saldo acumulado de USD 51.023 millones, lo que representa un incremento interanual del 8,7%, equivalente a USD 4.126 millones adicionales respecto del año previo.

En diciembre, si bien el valor exportado retrocedió 11 % en comparación con noviembre, se mantuvo por encima de los USD 4.100 millones y superó en 14 % el registro de diciembre de 2024.

Importaciones de Fertilizantes: Con una mejora interanual del 190 %, equivalente a 151 mil toneladas adicionales, la importación de fertilizantes se consolida como el indicador más dinámico del informe. El desempeño de 2025 respondió tanto a la recomposición de precios relativos internos como a una mayor apertura comercial, lo que permitió cerrar el año con un incremento acumulado del 28 % respecto de 2024.