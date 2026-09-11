Agoniza la docencia universitaria: “Salarios con caída brutal en récords históricos”

El rector de la Universidad Nacional de Lanús, Walter Panessi, cuestionó el proyecto de ley del Gobiernoque pretende regular el dinero que administran las casas de altos estudios, al mismo tiempo que buscan otorgar un aumento muy por debajo de lo que reclaman los trabajadores docentes y no docentes universitarios.

“Buscan equiparar los salarios a un 12,3 %, en tres cuotas, cuando la diferencia sería del 45 %”, describió el académico en declaraciones a Radio Provincia.

Asimismo, planteó que “los sueldos de los trabajadores de la universidad están experimentando una caída brutal en récords históricos” y “para equiparar los salarios con el 2023 habría que aumentarlos un 80 %”.

En igual tono, el profesor e investigador consignó que el IPC está midiendo en función de los instrumentos del INDEC, “con un sistema que no mide la realidad”, y la canasta del docente que es un trabajador de clase media se basa en alimentos, comunicación y movilidad y “hoy nos cuesta mucho trabajo que los docentes y no docentes se queden trabajando en las universidades”.

La ley está vigente y “hemos presentado una medida cautelar”, que le pide al Gobierno que cumpla con la ley en dos aspectos que son los sueldos para los docentes y las becas para los estudiantes. Si la ley se aprueba, el aumento del 12 % existiría.

“Por un lado se habla de sueldo y no de gastos de funcionamiento, que son los que mantienen las universidades funcionando. Está generando mayor desigualdad”, sentenció Panessi.