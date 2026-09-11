viernes 11 de septiembre de 2026 - Edición Nº4556

Municipios | 24 feb 2026

Mayor despliegue

Foco en motochorros: La Matanza incauta 1500 vehículos por semana

Los retenes se realizan en puntos estratégicos del distrito y cumplen con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención y seguridad.

Seis de cada diez están relacionados con algún hecho delictivo.
TAGS: TRANSITO, LA MATANZA, MOTOCHORROS

Durante el verano continúan en La Matanza los operativos conjuntos de la Policía Bonaerense, la Guardia Urbana municipal y el personal de Tránsito local, donde semanalmente se retienen miles de motovehículos, en diferentes ciudades del distrito.

Seis de cada diez motos confiscadas en La Matanza están relacionadas con algún hecho delictivo, mientras que el resto son incautadas por no cumplir con condiciones mínimas de seguridad, lo que implica un riesgo para toda la comunidad.

Los procedimientos de control de motovehículos, que retienen un promedio de 1500 motos semanales, se realizan en puntos estratégicos del distrito y cumplen con el objetivo de optimizar los mecanismos de prevención y seguridad para proteger a toda la comunidad; ya sea contra la modalidad delictiva de los llamados “motochorros”; para evitar accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial; y, además, para impedir la organización de las denominadas picadas, muy peligrosas para las vecinas y vecinos y sus familias.

Estas acciones se suman al Plan Integral de Seguridad que impulsa el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, con una inversión histórica en dispositivos de prevención e infraestructura tecnológica, donde se destaca: el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el anillo digital con lectoras de patentes, las más de 5 mil cámaras de seguridad 4K, las 1200 Paradas Seguras, los 100 Puntos Seguros y las más de 15 mil alarmas vecinales distribuidas en las distintas ciudades del distrito para fortalecer la protección ciudadana y acompañar a las vecinas y vecinos.
 

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