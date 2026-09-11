Invadió el Metrobús en La Matanza, lo chocó un colectivo y se incendió: No murió nadie de milagro

Un grave hecho sucedió en las últimas horas en La Matanza donde un colectivo arrolló a un automóvil que se le metió de prepo en el carril del Metrobús, lo arrastró unos metros hasta una columna, con la que impactó y luego se prendió fuego, y fue en ese instante en el que de milagro los ocupantes lograron salir con vida.

Todo ocurrió este domingo por la mañana en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y la calle Andalgalá de Isidro Casanova, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, y una cámara de seguridad captó la tremenda secuencia que, reiteramos, no terminó trágicamente por obra y gracia de Dios.

En las imágenes se observa al Renault 9 intentar doblar hacia la izquierda sin percatarse de que en esa dirección estaba el carril de los colectivos, y menos aún que en ese momento pasaba un ómnibus de la Línea 218 – de la empresa “Almafuerte”–, cuyo chofer se vio tan sorprendido por la maniobra que no atinó a hacer nada.

🚘 Un automóvil ingresó al carril del Metrobús en La Matanza justo cuando pasaba un colectivo, por lo que provocó un siniestro que no acabó en tragedia de puro milagro.



🚍 Es que el vehículo de gran porte lo arrolló y arrastró hasta impactar con una columna, que generó la… pic.twitter.com/m1x1uCLAhI — ANDigital (@ANDigitalOK) February 24, 2026

El desenlace era cantado: El bus impactó al auto y lo arrastró hasta que una columna frenó su marcha, pero ello provocó un cortocircuito, una pérdida de combustible y el posterior incendio del vehículo, del que tras arder en llamas comenzaron a salir sus ocupantes, al menos 6.

De ellos, 3 debieron ser trasladados a hospitales de la zona con heridas graves e incluso con sus vidas en serio riesgo, por lo cual tomó intervención la UFI Nº 9 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Andrea Palin, quien caratuló la causa como “lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria”.

En ese marco, la fiscal ordenó ciertas pericias a los agentes de la Comisaría Primera de la Policía Bonaerense, además de la extracción de sangre para saber si el conductor del auto iba bajo los efectos del alcohol o de otro alucinógeno que influyera negativamente en el ejercicio de sus facultades para el manejo.

Vale decir que, y esto tal vez agrava su situación, el conductor tiene antecedentes penales por robo y encubrimiento.