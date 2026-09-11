Espectáculos | 24 feb 2026
Música
Llega a La Plata Martín Masiello, la voz lírica argentina que triunfa en el mundo
Se trata de un show que combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal. La presentación del consagrado tenor será el 14 de marzo en el Teatro Metro.
Martín Masiello, considerado uno de los grandes fenómenos de la lírica argentina actual, llega a La Plata para brindar un concierto imperdible el sábado 14 de marzo en el Teatro Metro, como parte de su gira nacional e internacional 2026.
Tras presentarse en destacados escenarios de Europa, Asia y Norteamérica y recorrer diversas ciudades de Argentina, el tenor continúa conquistando al público con una propuesta que combina técnica, emoción y una mirada renovada sobre el género lírico.
Su voz potente y expresiva, junto a una fuerte presencia escénica, lo han convertido en una de las figuras más convocantes de la nueva generación.
Desde la grandeza de la música clásica, el romanticismo de los boleros y la pasión de los tangos, hasta canciones inmortales del repertorio internacional como las de Frank Sinatra y Elvis Presley, el espectáculo combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.
El show en La Plata forma parte de una extensa gira que incluye presentaciones en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y otras ciudades del país, consolidando su posicionamiento como uno de los intérpretes argentinos con mayor proyección internacional.
La presentación promete una velada de alto impacto artístico, donde la emoción y la excelencia vocal se encuentran en un repertorio cuidadosamente seleccionado.
La cita entonces es el 14 de marzo a las 21 horas en el Metro, con entradas a la venta vía Articket y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53.