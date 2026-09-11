Llega a La Plata Martín Masiello, la voz lírica argentina que triunfa en el mundo

Martín Masiello, considerado uno de los grandes fenómenos de la lírica argentina actual, llega a La Plata para brindar un concierto imperdible el sábado 14 de marzo en el Teatro Metro, como parte de su gira nacional e internacional 2026.

Tras presentarse en destacados escenarios de Europa, Asia y Norteamérica y recorrer diversas ciudades de Argentina, el tenor continúa conquistando al público con una propuesta que combina técnica, emoción y una mirada renovada sobre el género lírico.

Su voz potente y expresiva, junto a una fuerte presencia escénica, lo han convertido en una de las figuras más convocantes de la nueva generación.

Desde la grandeza de la música clásica, el romanticismo de los boleros y la pasión de los tangos, hasta canciones inmortales del repertorio internacional como las de Frank Sinatra y Elvis Presley, el espectáculo combina elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal.

El show en La Plata forma parte de una extensa gira que incluye presentaciones en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y otras ciudades del país, consolidando su posicionamiento como uno de los intérpretes argentinos con mayor proyección internacional.

La presentación promete una velada de alto impacto artístico, donde la emoción y la excelencia vocal se encuentran en un repertorio cuidadosamente seleccionado.

La cita entonces es el 14 de marzo a las 21 horas en el Metro, con entradas a la venta vía Articket y en la boletería de la sala, calle 4 entre 51 y 53.

