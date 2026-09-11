Sáenz lapidó al PJ: “La PyME familiar de la señora, su hijo y sus amigos”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, endureció sus críticas al kirchnerismo, en un contexto álgido por los polémicos votos peronistas a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y las amenazas de intervención en los PJ de las provincias aliadas a la Rosada.

“La PyME familiar de la Señora, su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones”, bramó el mandatario.

Y arremetió: “¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Señora Cristina, usted decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?”.

La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones.



¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en… https://t.co/DSqaNuxbBb — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 22, 2026

“Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones”, anexó Sánez.

Acto seguido, disparó: “Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje”.

“La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”, sentenció en forma irónica el mandatario salteño.

