“El estado de la unión”, un matrimonio diseccionado

Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia protagonizan El estado de la unión, del escritor británico Nick Hornby, un matrimonio en nueve partes, en versión de Andrea Garrote y Gonzalo Heredia bajo la dirección de la propia Garrote.

El estreno será el 3 de abril en el Teatro Picadero, con funciones de viernes a domingo a las 20 horas y entradas ya a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857).

El autor de Alta fidelidad se luce en esta comedia que retrata con maestría un matrimonio en crisis.

Cada semana Matías y Ana Laura se citan en un bar antes de su sesión de terapia de pareja. Para salvar su relación es necesario repensarlo todo: el pasado, sus diferencias y complicidades, el sexo y el amor, las expectativas y los desengaños.

A través de diálogos profundos, honestos y con humor sarcástico por fuera de todo cliché, nuestra simpatía fluctúa entre ambos personajes.

Risa y emoción en una suerte de terapia previa en la que ambos intérpretes nos regalan un retrato entrañable de los pros y contras de la cotidianeidad.

“Hoy en día, en dónde los vínculos largos están subestimados, El estado de la Unión viene a recordarnos, con la implacable lucidez de la comedia, que lo ridículo, lo vulnerable, lo dañado son condiciones propias de cada ser humano y que compartir esa profunda intimidad con otro e intentar rescatar el vínculo, volver a poner en marcha la pasión, recuperar la esperanza de un futuro en común, es un campo de aprendizaje personal que expande la experiencia de la vida”, reflexiona Garrote.



