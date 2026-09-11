Bullrich: “Ahora el Senado funciona al ritmo del Gobierno”

La jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se refirió a la cooptación de senadores en detrimento del bloque peronista y aclaró que “acompañan algunas cosas” al oficialismo.

“Sí en el quórum, sí en lograr la mayoría de las leyes en votación en general”, ejemplificó, al tiempo que recordó que en los recientes proyectos “hubo algunos que se abstuvieron en algún artículo, alguna diferencia, no es homogeneidad ni disciplina total, si no que es debate”.

“Fueron horas y horas de debate que tuvimos para la aprobación de los proyectos”, enfatizó la exministra de Seguridad de la Nación.

Luego habló de “cambio de época” y planteó que “el kirchnerismo antes de leer cualquier proyecto sale a decir que vota en contra, con la ley laboral harán dos paros, no tienen contemplación y no dan ninguna gobernabilidad”.

“El año pasado el Senado funcionó a su ritmo y ahora el Senado funciona al ritmo del Gobierno, para darle las herramientas que se necesitan para mantener estabilidad, nuestro plan económico, nuestras políticas de seguridad, nuestra política internacional”, acotó la líder del bloque de LLA.

Y destacó que el Congreso se apresta “a votar Mercosur, glaciares y penal juvenil; todos temas importantísimos de una agenda que estamos construyendo”.

