Atención hinchas del “Chivo”: ¿Cómo quedarse con un recuerdo de La 15?

En el marco de la obra que transformará por completo el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la demolición de las tribunas ubicadas al final de la recta principal. Entre ellas se encontraba la icónica tribuna 15, ocupada durante años por los hinchas de la marca Chevrolet.

Atentos a lo que este espacio representa como símbolo para miles de fanáticos, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Deportes , realizará durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo -en ocasión del Callejero del TC2000- una acción especial en la que, de manera gratuita, los interesados podrán retirar piezas que formaron parte tanto de esa tribuna como de la actual pista, que en la próxima etapa también será removida.

Durante la competencia habrá un domo ubicado en la Fan Zone especialmente dedicado a repasar la historia del Autódromo, detallar la obra en ejecución y presentar cómo será el nuevo circuito, que aspira a estar a la altura de los mejores del mundo. Allí estarán disponibles partes de la tribuna 15 y de la pista para que los asistentes puedan conservarlas como recuerdo de este espacio histórico.

“Sabemos que la tribuna 15 no es solo una estructura de cemento: es parte de la memoria emocional del automovilismo argentino y, especialmente, de los hinchas de Chevrolet”, enfatizó el secretario de Deportes porteño, Fabián ‘Chino’ Turnes.

“Por eso quisimos que, en medio de esta transformación histórica del Autódromo, y en el marco de una fiesta familiar como el Callejero, los fanáticos puedan llevarse un recuerdo real de ese espacio que marcó generaciones”, anexó.

Y completó: “Estamos modernizando el circuito para ponerlo a la altura de las grandes capitales del mundo, pero sin perder de vista lo que representa para su gente. Esta acción es una forma de honrar el pasado mientras construimos el futuro del Gálvez”.

En el Autódromo de la Ciudad se lleva adelante una remodelación integral sin precedentes que abarca pista, oficinas, paddock, boxes y tribunas, con el objetivo de adecuarlo para recibir a las principales categorías nacionales e internacionales. Está previsto que la obra continúe durante todo 2026 y ya fue confirmada la fecha del MotoGP para comienzos de 2027.

