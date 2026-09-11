La gira 2026 de Bunbury tendrá su escala en Buenos Aires

El cantante, productor y compositor Enrique Bunbury regresa el 4 de noviembre a nuestro país, luego del arrollador concierto que brindó el pasado septiembre.

En el marco de la gira “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, presentará su nuevo material, De un siglo anterior, cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril.

En su nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su cancionero con una magnífica banda de diez músicos que promete muchas sorpresas: Robert Castellanos: bajo (Los Santos Inocentes), Ana Belén Estaje: violín (Huracán Ambulante), Ramón Gacías: Batería (Los Santos Inocentes), Javier García-Vega: trombón y guitarra española (Huracán Ambulante), Luismi Huracán: percusiones (Huracán Ambulante), Jordi Mena: guitarras (Los Santos Inocentes), José Miguel Pérez Sagaste: saxo y acordeón (Joaquín Sabina), Jorge “Rebe” Rebenaque: piano y hammond (Los Santos Inocentes), Álvaro Suite: guitarra y coros (Los Santos Inocentes).

De un siglo anterior fue grabado en febrero y mezclado en agosto de 2025, en el Desierto de los Leones, México, con músicos de todo el continente latinoamericano y de España.

Para el videoclip, vuelve a contar con el talento de la joven Laura G. Escribano, utilizando distintas cámaras vintage y proyecciones, con un final abierto a distintas interpretaciones.

La esclaa local del “Nuevas Mutaciones Tour 2026” será el miércoles 4 de noviembre en el Movistar Arena, con entradas ya disponibles vía web.