Golpe al kirchnerismo: vicepresidencia del Senado para el peronismo con peluca

El Senado de la Nación celebró este martes la sesión preparatoria prevista en el artículo 1° de su reglamento, bajo la presidencia de la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

🇦🇷 AHORA el senador @GCoraita iza la bandera nacional y da inicio a la Sesión Preparatoria pic.twitter.com/aCOcvQplbV — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 24, 2026

La reunión, iniciada pasadas las 12 horas, incluyó la ratificación de la mayoría de las autoridades y la designación de tres auditores de la AGN, con el dato fuerte que La Libertad Avanza cedió la vicepresidencia a manos del peronismo aliado, propinando un fuerte golpe al kirchnerismo.

En primer término, se estableció que las sesiones ordinarias se realizarán los días miércoles y jueves a las 14 horas.

A continuación, se procedió a la votación de las autoridades, que arrojó 45 votos afirmativos, 24 negativos y una abstención.

En ese marco, el senador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) fue ratificado como presidente provisional; la senadora Carolina Losada (La Libertad Avanza) como vicepresidenta primera; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, como vicepresidenta segunda.

Quedan ratificadas las autoridades con @AbdalaBartolome como presidente provisional, @carolinalosada como vicepresidente 1° y @alevigo como vicepresidente 2° — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 24, 2026

Por otra parte, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) fue designada en la vicepresidencia primera, en reemplazo de la neuquina Silvia Sapag, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre pasado, por lo que el kirchnerismo -principal fuerza opositora- se queda sin representación en la conducción de la Cámara alta.

AHORA la senadora @CarolinaMoises jura como vicepresidente del Senado pic.twitter.com/tYp30tX5F3 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 24, 2026

Asimismo, durante la sesión fueron ratificadas las autoridades administrativas y parlamentarias. Alejandro Fitzgerald continuará desempeñándose como secretario administrativo, cargo para el cual había sido designado en noviembre del año anterior, en tanto que Agustín Giustinian fue confirmado como secretario parlamentario.

Del mismo modo, se mantuvieron en sus funciones Lucas Clark y Dolores Martínez al frente de las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. En tanto, la designación del prosecretario de Coordinación Operativa quedó en reserva para la próxima sesión.

Por último, se incorporaron al Diario de Sesiones las propuestas de los bloques políticos para la designación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objeto de completar la representación del Senado en el organismo de control.

AHORA jura como auditor general de la Nación, @luisnaidenoff pic.twitter.com/eLblX9Caoe — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 24, 2026

En ese marco, se aprobaron las designaciones con 70 votos afirmativos y dos negativos: el abogado Mariano Piazza como representante del oficialismo en el Colegio de Auditores; Javier Fernández, también abogado y ex auditor, como representante del bloque Justicialista; y el exsenador radical Luis Naidenoff como representante de la Unión Cívica Radical.